Обобрала и бросила: известная модель подала на развод

Японская модель Като Сари популярна в своей стране. Девушка ведет микроблог, в котором активно делится подробностями своей жизни.



Накануне она сообщила, что бракоразводный процесс с ее 36-летним супругом, который работал в сфере недвижимости, подошел к концу. Он длился несколько месяцев.

Причиной стало то, что японская модель обвинила экс-мужа в мошенничестве. Инстадива обосновала это тем, что мужчина солгал ей. Он изначально понимал, что не сможет ее содержать, но это не помешало ему жениться на ней.

По словам Като, до свадьбы ее избранник позволял ей тратить его деньги. Потом он заявил, что его финансовые запасы иссякли.

За три месяца отношений (столько встречались молодые люди до брачной церемонии) возлюбленный японской модели вложил в нее 100 миллионов иен – около 56 миллионов рублей.

Эти деньги Сари потратила на дизайнерскую одежду, брендовые сумки и люксовые автомобили. Обручальное кольцо для благоверной обошлось мужчине в миллион иен – 1,7 миллиона рублей, передает Life.ru.

Неудивительно, что бойфренд Като обеднел. Его возлюбленная оказалась настоящей акулой. Впрочем, японская модель никогда не скрывала, что самым главным в жизни для нее являются деньги.