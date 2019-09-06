Женщина родила двойню в 74 года

В Индии в штате Андхра-Прадеш 74-летняя женщина родила на свет двух дочерей-близняшек. Забеременеть ей удалось с помощью ЭКО, передает телеканал "360".
Женщине сделали кесарево сечение. Все прошло успешно, мать и дети в хорошем состоянии, отметили врачи. По словам заведующего роддома, у Эрраматти Мангаяммы не было никаких трудностей ни с зачатием, ни с вынашиванием малышей. Отмечается, что женщина замужем с 1962 года, но у пары не могло быть детей. В итоге они решились стать родителями только в старости.
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