Названо место прощания с моделью Playboy

Названы дата и место прощания с известным московским диджеем и моделью Playboy Жанной Рассказовой. Всех желающих проводить девушку в последний путь ждут 14 августа на Троекуровском кладбище, пишет Life. По предварительным данным, церемония начнется в полдень.
Жанна Рассказова скончалась возрасте 29 лет в минувшие выходные. СМИ писали, что причиной смерти стала передозировка наркотиков, однако коллеги и друзья девушки утверждают, что та вела здоровый образ жизни.
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