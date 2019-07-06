Прятали деньги в бронежилетах: шокирующие подробности преступлений сотрудников ФСБ

В СМИ появились подробности преступлений сотрудников ФСБ. Работников спецслужбы подозревают в хищении более 100 миллионов рублей.
Как рассказал собеседник агентства "Росбалт", сотрудники ФСБ прятали похищенные деньги в бронежилетах, перед этим вынимая оттуда железные пластины. "Внешне увидеть какие-то изменения довольно сложно", – рассказал источник. Он также раскрыл имена задержанных.
Напомним, в пятницу, 5 июля, суд арестовал пятерых сотрудников ФСБ. Еще двоих отправили под домашний арест. Работников спецслужбы подозревают в совершении разбоя в особо крупном размере. Им может грозить до 15 лет тюрьмы.
Яркие подробности случившегося
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