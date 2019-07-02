Делегация Университета управления в ЮНЕСКО расскажет о цифровом равенстве
XV Всемирная конференция по интеллектуальному капиталу
пройдет во французской столице 11-12 июля. В последний день работы площадки
состоится панельная дискуссия "На пути к обществу цифрового равенства:
вызовы и перспективы", подготовленная российской делегацией. Об этом
сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Государственного университета
управления (ГУУ).
Мероприятие посвящено созданию в нашей страны общества цифрового равенства на разных уровнях. Эксперты проведут анализ состояния цифровой сегрегации, обсудят пути ее преодоления и реализации всеобщего доступа к образованию.
Кроме того, участникам площадки представят национальную программу "Цифровая экономика Российской Федерации". Это федеральный проект, его цель – внедрить искусственный интеллект в экономику государства, создавать и развивать новые компетенции, отмечается в сообщении пресс-службы.
Эксперты высшего учебного заведения представят слушателям исследования феномена "ловушка воспроизводства интеллектуального капитала". Это произойдет в рамках встречи, организованной Университетом Париж-Сюд при поддержке программы ЮНЕСКО "Информация для всех" (IFAP). Также будут затронуты вопросы цифрового волонтерства, сегрегации доступности образования.
Участники мероприятия смогут познакомиться с инновационными образовательными проектами, необходимыми для формирования компетенций в области цифровых технологий, экономики государства, развития искусственного интеллекта.
В конференции примут участие представители правительства, университетского и научного сообществ.
Среди них – глава Департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике Минкомсвязи России Михаил Насибулин, ректор Государственного университета управления, глава кафедры ЮНЕСКО "Социально-правовые и этические основы общества знаний" Иван Лобанов, проректор вуза, исполнительный директор кафедры ЮНЕСКО "Социально-правовые и этические основы общества знаний" Светлана Малкарова, а также руководитель центра Сколтеха по научным и вычислительным технологиям Максим Федеров.
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