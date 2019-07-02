Делегация Университета управления в ЮНЕСКО расскажет о цифровом равенстве

Государственный университет управления (ГУУ) вместе с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций проведет дискуссию о создании в России общества цифрового равенства в контексте доступности образования. Мероприятие пройдет в рамках конференции по интеллектуальному капиталу в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.



XV Всемирная конференция по интеллектуальному капиталу пройдет во французской столице 11-12 июля. В последний день работы площадки состоится панельная дискуссия "На пути к обществу цифрового равенства: вызовы и перспективы", подготовленная российской делегацией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Государственного университета управления (ГУУ).



Мероприятие посвящено созданию в нашей страны общества цифрового равенства на разных уровнях. Эксперты проведут анализ состояния цифровой сегрегации, обсудят пути ее преодоления и реализации всеобщего доступа к образованию.

Кроме того, участникам площадки представят национальную программу "Цифровая экономика Российской Федерации". Это федеральный проект, его цель – внедрить искусственный интеллект в экономику государства, создавать и развивать новые компетенции, отмечается в сообщении пресс-службы.

Эксперты высшего учебного заведения представят слушателям исследования феномена "ловушка воспроизводства интеллектуального капитала". Это произойдет в рамках встречи, организованной Университетом Париж-Сюд при поддержке программы ЮНЕСКО "Информация для всех" (IFAP). Также будут затронуты вопросы цифрового волонтерства, сегрегации доступности образования.

Участники мероприятия смогут познакомиться с инновационными образовательными проектами, необходимыми для формирования компетенций в области цифровых технологий, экономики государства, развития искусственного интеллекта.

В конференции примут участие представители правительства, университетского и научного сообществ.

Среди них – глава Департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике Минкомсвязи России Михаил Насибулин, ректор Государственного университета управления, глава кафедры ЮНЕСКО "Социально-правовые и этические основы общества знаний" Иван Лобанов, проректор вуза, исполнительный директор кафедры ЮНЕСКО "Социально-правовые и этические основы общества знаний" Светлана Малкарова, а также руководитель центра Сколтеха по научным и вычислительным технологиям Максим Федеров.