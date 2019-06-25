Гендиректора "Аэрофлота" вынудили объясниться за пожар в Шереметьево

Гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев впервые публично высказался по поводу крушения самолета (SSJ-100), следовавшего рейсом "Москва – Мурманск". Он выразил соболезнования семьям жертв пожара в Шереметьево.

По словам Савельева, в 2018 году уровень безопасности полетов "Аэрофлота" составил 99,974%. Он констатировал, что авиакомпанией был перевыполнен норматив в 99,9%.

"МАК (Межгосударственный авиационный комитет) опубликовал предварительный отчет о катастрофе, к нам много вопросов, и у нас много вопросов", – цитирует главу "Аэрофлота" газета "Ведомости". Он впервые публично прокомментировал пожар в Шереметьево – это случилось на годовом собрании акционеров авиаперевозчика.

Пресс-служба "Аэрофлота" происшествие с SSJ-100 никак не комментировала. Напомним, предварительный отчет о причинах катастрофы самолета SSJ100 МАК опубликовал в середине июня. Эксперты выяснили, что двигатели не были повреждены и нет следов попадания в них посторонних предметов. Кроме того, специалисты обнаружили следы попадания молнии в лайнер.

Также известно, что при посадке SSJ-100 масса самолета на 1,6 тонны превышала максимально допустимую посадочную массу. Как писали "Дни.ру", пожар в Шереметьево произошел 5 мая. Самолет выполнял рейс "Москва — Мурманск", но был вынужден экстренно приземлился в Шереметьево и загорелся. Из 78 человек 41 погибли. По данному факту заведено уголовное дело.