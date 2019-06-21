Американские сенаторы обсудили НЛО и Украину

Американский конгресс в закрытом режиме обсудил проблемы, связанные с неопознанными летающими объектами (НЛО). Перед сенаторами с докладами выступили представители ВМС США и пилоты, передает РИА ФАН.
Примечательно, что проблемы НЛО обсуждали сразу после заседания по Украине. На это обратил внимание политолог Владимир Корнилов. Он иронично предположил, что между Украиной и НЛО есть какая-то связь, пишет "Царьград".
Скандальный блогер разнесла продюсера в пух и прах
Президент России одной фразой буквально уничтожил своего украинского коллегу
Поклонники опасаются, что певицу ждет новый удар
Мнения фанатов и эксперта разошлись
Популярные темы форума
Друг мужа хочет секса со мной
Где вы, обычные, нормальные женщины?
Женюсь.
В России только две проблемы, Украина и Иван Голунов.
Киркоров vs Майкл Джексон
Работа в женском коллективе
Уважаете ли вы бизнесменов в своем регионе, городе, селе?
Почему мужчины такие наглые?
Свекровь не хочет общаться с внуками
Я переспал с родным братом
Жанна Фриске
Сделать ботокс
Ехать одной на море?..
Брат оказался геем
Раннее облысение
Как бороться с завистью?
Что меняет роспись?
Мачеха подкатывает к моему парню.
Навязчивая девушка
неужели украина думала,что Германия её поддержит в интригах?
Беременна от пьющего
Конфликт в Чемодановке
Подскажите кто был у ясновидящей, гадалки Ирины в Питере
Сливы такие кислые,абрикосы как трава,клубника кислая,помидоры плассмасовые,люди вам нравится это отрава?Как вы её едите???
Посоветуйте комедию
Негры.
Вопрос админу
девушки убили мужчину ,за замечание не бросать бумажки.
Она верит в гороскоп
Мой батяня отымел мою жену...