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Общество

Струсивший Трамп оправдался за оскорбление Маркл

Дональд Трамп открестился от слов, произнесенных в адрес герцогини Сассекской. Президент США уверяет, что не оскорблял Меган Маркл – все переврали журналисты.
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Враждебные Дональду Трампу СМИ выдумали скандальную новость, которая не имеет никакого отношения к действительности, заявил президент США. Американский лидер не то что извиняться не собирается за свои слова – он заявляет, что это журналисты распространили очередной фейк.

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"Это все выдуманные новости фейковыми СМИ. Будут ли они извиняться? Не думаю!", – написал в блоге Трамп.

Сообщения о том, что Дональд Трамп резко отреагировал на слова супруги принца Гарри Меган Маркл, появилась накануне. давно известно о негативном отношении герцогини Сассекской к Трампу – Меган Маркл считает, что он разрушает американское общество. Во время президентских выборов в США Маркл поддерживала Хиллари Клинтон.

Конфликт разгорелся в то время, когда планировалась встреча Дональда Трампа с британской королевской семьей. Меган Маркл нарушила протокол, отказавшись присутствовать на мероприятии. Правда, предлог герцогиня нашла благовидный – мол. она должна ухаживать за малышом Арчи, пишет Teleprogramma.pro.

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Публикация от Philip (@fawole_philips)

Дональда Трампа поведение бывшей актрисы возмутило. Президент США назвал Маркл "гадской и злобной". Заявление быстро распространилось по Сети. И тогда американский лидер пошел на попятную: он начал оправдываться, заявляя, что никогда не говорил ничего подобного – все эти гадкие репортеры. Реакции Меган Маркл на скандал пока не последовало – видимо, в самом деле очень занята новорожденным.

Автор: Андрей Евлампиев2 июня 2019, 20:02
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