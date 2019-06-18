Пьяный поляк прокатился на советском танке по центру города

Жители польского города Паенчно стали свидетелями курьезного случая. Пьяный мужчина прокатился по центру города на советском танке Т-55.

В ролике, записанном очевидцами, можно увидеть, как советский танк с несколькими людьми на борту едет по улице. Прохожие подбадривают водителя и громко смеются.

Инцидентом заинтересовалась местная полиция. Правоохранители выяснили, что танк изначально перевозили на специальном прицепе, но он сломался. Тогда пьяный водитель решил завести транспорт и самостоятельно прокатиться по улицам города. По пути он прихватил с собой несколько пассажиров.

При задержании у водителя не оказалась прав на управление таким средством. За создание потенциально опасной ситуации на дороге мужчине может грозить до восьми лет тюрьмы, а за управление в нетрезвом виде – до двух лет тюрьмы, передает РИА Новости со ссылкой на представителя местной полиции.