В Югре воспитательница уволилась после обвинений в истязании детей

В Югре разгорелся скандал. В городке Радужный родители детского сада № 12 "Буратино" обвинили воспитательницу в истязании малышей. По словам родителей, женщина угрожала заклеить воспитанникам рты скотчем, а также избивала, передает телеканал "360".
Несмотря на то что уголовное дело не заведено – следы побоев не обнаружены ни на одном из малышей – воспитательница уволилась. В мэрии Радужного добавили, что пока по факту инцидента начата проверка. Ее ход будут контролировать чиновники местной администрации, добавляет URA.ru.
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