"Это стиль Малышевой": ведущую оправдали за высказывание о "детях‐кретинах"

Профессор и доктор медицинских наук Анна Гончарова прокомментировала скандал вокруг названия передачи Елены Малышевой, который разгорелся в Сети накануне. Она отметила, что телеведущая не всегда отвечает за свои слова, поэтому и позволяет себе такое. "Это стиль Малышевой", – пояснила Гончарова каналу "360".
Риторика ведущей в ее программе "Жить здорово!" возмутила не только пользователей соцсетей и телезрителей. В ассоциации "Аутизм – Регионы" произнесенные Малышевой фразы сочли оскорбительными, добавляет НСН.
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