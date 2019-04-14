Достояние республики: украинцы пытались незаконно продать стратегический запас
Национальное достояние пытались вывезти трое жителей Шацкого района Украины. В ночь с 13 на 14 апреля они направились на двух телегах в сторону границы с Белоруссией. На повозках были спрятаны 28 мешков сала общим весом 800 килограммов.
"Сотрудники госпогранслужбы предотвратили попытку перемещения продуктов питания в Белоруссию", – говорится в сообщении украинского ведомства.
В попытке контрабанды ничего удивительного нет – ведь тем же самым занимаются украинские власти. Как выяснилось, окружение Порошенко незаконно завозило детали для армейской техники из России и продавало в вооруженные силы. Силовики за крупные взятки закрыли глаза на махинации людей президента. Эксперты также припоминают взрывы на военных складах, которые, уверены многие, были организованы для сокрытия масштабных хищений окружением Порошенко.
У контрабандистов на белорусской границе документов при себе не оказалось. Национальное достояние спасено, сало конфисковано. Составлены протоколы по статьям "Нарушение пограничного режима" и "Попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", сообщает Ura.ru.
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