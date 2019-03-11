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Политика

Доллары в трусах: ушлая Тимошенко попалась на контрабанде

Юлия Тимошенко. Фото: www.globallookpress.com
Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко перевозила контрабандой доллары в нижнем белье. С таким заявлением выступила киевский адвокат Татьяна Монтян. 
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Впервые Монтян, по ее словам, увидела Тимошенко в 1995 году в следственном изоляторе в Запорожье. "Она выглядела как галимая барыжка", – рассказала адвокат на своем YouTube-канале.

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Юлия Владимировна Тимошенко

Юлия Владимировна Тимошенко украинский политик

По словам юриста, позже она узнала, что Тимошенко "закрыли" за контрабанду 26 тысяч долларов, которые она пыталась пронести в трусах. "И я была очень удивлена, думала: "Кто же ее с помойки подобрал и в политику отправил?" – разоткровенничалась Монтян.

К возможности "оранжевой принцессы" победить на президентских выборах адвокат относится крайне скептически. По мнению Монтян, Тимошенко делает странные заявления во время предвыборной кампании, что говорит о том, что она сама распрощалась с надеждами занять кресло главы государства.

Одним из последних перлов за авторством Тимошенко было ее обещание вернуть населению вклады СССР. "Я уже видела всякие "жабы" на эту тему, что она еще и девственность вернет", – усмехнулась Монтян.

Лидер "Батькивщины" считается одним из наиболее вероятных претендентов на победу на выборах президента Украины – 2019. В предвыборной гонке Тимошенко занимает третье место с 15,1% голосов. На втором - нынешний лидер Незалежной Петр Порошенко (17,5%), а возглавляет гонку комик Владимир Зеленский, заявили ранее в социологическом центре Active Group.

Автор: Иван Поляков11 марта 2019, 11:57

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