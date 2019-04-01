Москвичей предупредили о возвращении заморозков

Долгожданная весна никак окончательно не придет в столичный регион, передает НСН. Синоптики сообщили, что в Москву вернутся заморозки.
Стоит отметить, что в ближайшую неделю столбики термометров будут опускаться ниже ноля только по ночам. Метеорологи уточнили, что в отдельных районах будет около шести градусов мороза.
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