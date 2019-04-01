Женский ЦСКА прекращает сотрудничество с училищем Звенигорода после секс-скандала

Отечественный женский футбол в конце прошлого месяца сотряс громкий скандал. Две 19-летние спортсменки из команды СКА УОР (Звенигород) обвинили в сексуальных домогательствах своего тренера Михаила Адылова и его отца Станислава, занимавшего должность заместителя директора команды армейцев. По словам девушек, на тот момент они не достигли совершеннолетия. Свое мнение об инциденте высказала президент женского футбольного клуба ЦСКА Татьяна Черная.



Звенигородская команда считается фарм-клубом ЖФК. По словам Черной, фигуранты дела, которые, кстати, уже лишились должностей, не являются тренерами ЖФК. Они – сотрудники Училища олимпийского резерва №2 города Звенигорода.



Президент ЖФК подчеркнула, что клуб и училище – разные юридические лица, и УОР структурным подразделением ЦСКА никогда не был. "Но поскольку мы за развитие женского футбола и подготовку спортсменов высокого класса, то стараемся помогать школам, в том числе и вышеупомянутому училищу", – отметила она.

По ее словам, договор с училищем был подписан в 2018 году. В соответствии с соглашением, на базе заведения создавалась команда СКА УОР, а армейцы взялись помогать ему в рамках партнерского сотрудничества.

"Но эта организация была полностью независима в осуществлении своей уставной деятельности. У нее был свой штат – со спортсменами, тренерами и сотрудниками. И оба обвиняемых относятся именно к их штату", – сказала Черная в интервью "Известиям".

Она признала, что ей приходилось общаться с Адыловыми по некоторым моментам. Никаких сомнительных действий за ними Черная не замечала, да и от воспитанниц училища сигналов о домогательствах и тому подобных инцидентах не поступало, подчеркнула президент ЖФК ЦСКА.

После громкого скандала встал вопрос о дальнейшем сотрудничестве женского футбольного клуба армейцев с УОР. По словам Черной, репутация для ЖФК крайне важна.

"Исходя из этого, мы вынуждены сообщить, что клуб прекращает сотрудничество с училищем. В данный момент готовим документы для расторжения договора", – заявила Черная.

Впрочем, сексуальные домогательства, или, как это называется на Западе, харассмент, для отечественного спорта не в новинку. В прошлом году аналогичный скандал случился в биатлоне. По мнению Черной, в таком виде спорта риск инцидентов выше, поскольку спортсмен и тренер находятся в тесном контакте.

Что касается футбола, отмечает она, то это командный вид спорта, а чем больше человек, тем меньше риск подобных случаев. Тем не менее, уверена Черная, необходимо принимать профилактические меры.

Главное, подчеркнула президент ЖФК ЦСКА, чтобы девушки не боялись обращаться с жалобами на подобные эпизоды. "Мы всегда стоим на защите интересов наших спортсменок и будем им максимально помогать", - отметила она.

Черная выразила сожаление, что инцидент приобрел такое широкое освещение, а успехи и победы женского футбола прессу интересуют гораздо меньше. Акцент в публикациях делается именно на ЦСКА, сокрушается президент женского футбольного клуба армейцев.

"Хотя, повторюсь, формальных отношений с УОР СКА у нас нет", – подчеркнула Черная.

Историю с домогательствами в звенигородской команде она назвала не только ударом по репутации ЖФК ЦСКА, но и по всему отечественному женскому футболу. Черная призвала не делать поспешных выводов.

Главное, отметила она, разобраться в ситуации, дождаться предварительных результатов. Российский футбольный союз и Следственный комитет пообещали рассмотреть обращения девушек.