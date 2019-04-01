Женский ЦСКА прекращает сотрудничество с училищем Звенигорода после секс-скандала
Звенигородская команда считается фарм-клубом ЖФК. По словам Черной,
фигуранты дела, которые, кстати, уже лишились должностей, не
являются тренерами ЖФК. Они – сотрудники Училища олимпийского резерва №2 города
Звенигорода.
Президент ЖФК подчеркнула, что клуб и училище – разные юридические лица, и УОР структурным подразделением ЦСКА никогда не был. "Но поскольку мы за развитие женского футбола и подготовку спортсменов высокого класса, то стараемся помогать школам, в том числе и вышеупомянутому училищу", – отметила она.
По ее словам, договор с училищем был подписан в 2018 году. В соответствии с соглашением, на базе заведения создавалась команда СКА УОР, а армейцы взялись помогать ему в рамках партнерского сотрудничества.
"Но эта организация была полностью независима в осуществлении своей уставной деятельности. У нее был свой штат – со спортсменами, тренерами и сотрудниками. И оба обвиняемых относятся именно к их штату", – сказала Черная в интервью "Известиям".
Она признала, что ей приходилось общаться с Адыловыми по некоторым моментам. Никаких сомнительных действий за ними Черная не замечала, да и от воспитанниц училища сигналов о домогательствах и тому подобных инцидентах не поступало, подчеркнула президент ЖФК ЦСКА.
После громкого скандала встал вопрос о дальнейшем сотрудничестве женского футбольного клуба армейцев с УОР. По словам Черной, репутация для ЖФК крайне важна.
"Исходя из этого, мы вынуждены сообщить, что клуб прекращает сотрудничество с училищем. В данный момент готовим документы для расторжения договора", – заявила Черная.
Впрочем, сексуальные домогательства, или, как это называется на Западе, харассмент, для отечественного спорта не в новинку. В прошлом году аналогичный скандал случился в биатлоне. По мнению Черной, в таком виде спорта риск инцидентов выше, поскольку спортсмен и тренер находятся в тесном контакте.
Что касается футбола, отмечает она, то это командный вид спорта, а чем больше человек, тем меньше риск подобных случаев. Тем не менее, уверена Черная, необходимо принимать профилактические меры.
Главное, подчеркнула президент ЖФК ЦСКА, чтобы девушки не боялись обращаться с жалобами на подобные эпизоды. "Мы всегда стоим на защите интересов наших спортсменок и будем им максимально помогать", - отметила она.
Черная выразила сожаление, что инцидент приобрел такое широкое освещение, а успехи и победы женского футбола прессу интересуют гораздо меньше. Акцент в публикациях делается именно на ЦСКА, сокрушается президент женского футбольного клуба армейцев.
"Хотя, повторюсь, формальных отношений с УОР СКА у нас нет", – подчеркнула Черная.
Историю с домогательствами в звенигородской команде она назвала не только ударом по репутации ЖФК ЦСКА, но и по всему отечественному женскому футболу. Черная призвала не делать поспешных выводов.
Главное, отметила она, разобраться в ситуации, дождаться предварительных результатов. Российский футбольный союз и Следственный комитет пообещали рассмотреть обращения девушек.
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