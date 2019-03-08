Раскрывший секрет ФСБ Путин довел украинцев до бешенства
Последнее время ФСБ упрочила свои позиции. Согласно опросам, россияне считают наследницу КГБ самым влиятельным институтом власти в стране после президента и армии.
По словам Путина, силовики эффективно проявили себя как при организации крупных общественных мероприятий, так и в повседневной деятельности. "Знаю, что штаб чемпионата мира по футболу фактически возглавлялся ФСБ. Обеспечены были также избирательные кампании, и работа прошла на самом высоком уровне, с хорошим результатом", – сообщил главнокомандующий.
Данное заявление не оставили без внимания "эксперты" из Украины. Так, социолог Игорь Эйдман приплел к данной теме нашумевший допинг-скандал с участием российских спортсменов. "Известны и методы: фальсификации и вбросы при голосовании; допинг, подмена анализов – в спорте. Об этом рассказывал Родченков и другие "национал предатели". А теперь признал (проговорился, проболтался) сам главный организатор "всех наших побед", – написал он в своей авторской колонке.
Несмотря на всю желчь некоторых Украинцев, ЧМ-2018 действительно прошел успешно. Отечественные футболисты показали феноменальный результат, допинг им для этого не понадобился.
Так, ранее член совета ФИФА Алексей Сорокин заявил, что организация представила отчет о проведении мундиаля в России. В целом ЧМ-2018 единодушно признан самым лучшим в истории.
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