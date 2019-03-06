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Общество

Секретное оружие: эпидемия с Украины угрожает миллионам россиян

Фото: www.globallookpress.com
Врачи бьют тревогу: в России растет число случаев заражения смертельно опасными болезнями. Причем, вспышки заболеваний пока что фиксируются в приграничных с Украиной регионах.
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Самая опасная ситуация сложилась в Крыму: там число лабораторно подтвержденных случаев заболевания корью с начала года выросло до 36 человек. Казалось бы, что для двухмиллионного Крыма это капля в море, но примерно столько же заболевших корью было выявлено в республике за весь прошлый год.

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Болезнь пришла в Крым с Украины, там ситуация уже вышла из-под контроля, врачи говорят об эпидемии кори. Число заболевших в Незалежной с начала года превысило 26 тысяч человек. От осложнений, вызванных корью, скончались 10 человек.

Глава местного управления Роспотребнадзора по Крыму Наталья Пеньковская сообщила, что около четверти заболевших приехали с Украины. Причем, привезли болезнь они после новогодних праздников: многие крымчане ездили к своим родным, чтобы отметить Новый год и вместе с подарками доставили в Крым опасную инфекцию.

Три города на сегодня считаются ее очагом – Симферополь, Бахчисарай и Севастополь. Ситуация осложняется тем, что большинство населения Крыма – не привитые. В бытность Крыма украинским там практически не делали прививки от кори, к тому же граждане Незалежной поддались на утверждения о том, что от них только вред и включились в массовую антипрививочную кампанию.

Крыму угрожает эпидемия Кори. Фото: www.globallookpress.com

Собственно, из-за этого сейчас на Украине и бушует эпидемия кори. В XXI веке люди не верят в профилактическое действие прививок и отбрасывают развитие страны в век XIX. А, между тем, благодаря еще советской системе здравоохранения и соблюдению календаря прививок, в большинстве республик удалось победить такие болезни как оспа, корь, скарлатина и прочие опасные для жизни инфекции. Сегодня Украина с ее умирающей медициной может стать рассадником канувших в лету заболеваний.

Поэтому в Крыму и Ростовской области сейчас принимаются особые меры безопасности: на границе с Украиной врачи проверяют всех въезжающих в Россию на предмет признаков кори. С недавнего времени приходится выискивать и потенциальных больных с скарлатиной. Вспышка этой болезни зафиксирована в украинском Мариуполе.

 Эпидемия кори несет опасность. Фото: www.globallookpress.com

Но всех людей, конечно, не проверишь. Известно, что инкубационный период у кори может длиться до двух недель, а в это время болезнь себя никак не проявляет. Заразиться корью можно воздушно-капельным путем, что делает ее особо опасной. Источником инфекции служит больной человек, который выделяет вирус во внешнюю среду при чихании, кашле или разговоре. В случае контакта с больным, не привитые от этой инфекции и ранее не болевшие люди заболевают в 100% случаев. Для кори характерны красная сыпь, высокая температура, конъюнктивит и светобоязнь.

Скарлатина – тоже инфекционное заболевание с воздушно-капельным путем передачи. Эта болезнь очень похожа на ангину: боль в горле, затруднение глотания, увеличение подчелюстных лимфатических узлов, высокая температура, сыпь на коже и языке.

Спасти от эпидемии кори могут только прививки. Фото: www.globallookpress.com

И от кори, и от скарлатины умирают. Особенно опасны эти болезни для взрослых, они тяжелее переносят так называемые детские инфекции. Специалисты рекомендуют при первых признаках заболевания обращаться к врачу. А эксперты тем временем выступают с неутешительными прогнозами: впереди лето, миграция между Россией и Украиной значительно увеличиться. Поездки к родным и знакомым могут серьезно осложнить эпидемиологическую ситуация в приграничных с Россией регионах.

Автор: Александр Комаров6 марта 2019, 22:07

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