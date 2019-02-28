Крым захлестнула страшная эпидемия
В Крыму за последнюю неделю зарегистрировано 28 случаев заболевания корью. Большинство заразившихся в Симферополе – дети.
"На 25 февраля зарегистрировано уже 28 случаев кори, в том числе 13 детей", – сообщил представитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Олег Гончаренко. На территории полуострова идет активная вакцинация жителей, передает НСН со ссылкой на Крымское информационное агентство.
Корь – острое инфекционное вирусное заболевание. Оно характеризуется высокой температурой (до 40,5°), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной сыпью на коже.
Инфекция передается воздушно-капельным путем и при прямом контакте. Сыпь может появиться спустя 14 дней с момента воздействия вируса, при этом заболевшие заразны за четыре дня до ее появления. Вспышки приходятся на конец зимы и начало весны.
Единственный способ защиты от опасной болезни – двукратная вакцинация. Иммунитет сохраняется до 25 лет, затем необходима новая прививка.
Чтобы остановить распространение инфекции, российские специалисты предлагают перенять опыт зарубежных стран и изменить график прививок. В России планируют внедрить собственную трехвалентную вакцину – она защитит от кори, паротита и краснухи.
Вспышки опасного заболевания зафиксированы не только в Крыму. Инфекция распространяется в Москве, Дагестане и Владимирской области. В группе риска в основном дети. Эксперты уверены: главная причина распространения вируса, в том числе в Крыму, – массовые отказы от вакцинации.
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