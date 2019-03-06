Секрет раскрыт: какого секса хочет женщина

Современные российские женщины имеют равноправные отношения с партнером (51%) и не признают понятия "глава семьи" (29%). Большинство допускают, чтобы в отпуск по уходу за ребенком отправился мужчина (63%), однако брать на себя роль добытчика не согласны (77%). Накануне праздника 8 марта группа компаний "СЕКС.РФ" выяснила отношение прекрасного пола к гендерному равенству.

Большинство опрошенных женщин уверены, что имеют одинаковые с мужчинами права и возможности (52%). 32% считают, что больше привилегий у сильного пола, а 4% – что в наше время "рулят" дамы. Главными козырями женщин перед мужчинами респондентки назвали обаяние и сексуальность (31%). За ними следуют жизненная мудрость (10%), умение лучше противостоять стрессам (5%) и более высокий интеллект (3%). Впрочем, почти треть девушек убеждены, что сильные качества человека от его пола не зависят (29%).

В личных отношениях большинства женщин также царит равноправие (51%). В 33% пар главой семьи считается мужчина, а в 5% – женщина. При этом от излишней патриархальности любимого страдают лишь 3% опрошенных, в то время как 28% хотели бы чувствовать себя более слабыми.

Хотя современным дамам в основном чуждо понятие "глава семьи" (29%), многие признают это право за тем, кто занимается домом и детьми (19%). Еще 13% назвали лидером того, кто доминирует в сексе, а 9% – кто принимает решения по общим вопросам (отпуск, ремонт). А вот считать главой семьи ее основного добытчика оказались готовы всего 3%.

Любопытно, но при этом сами женщины брать на себя роль кормильца не хотят (77%). Из них 38% твердо убеждены, что мужчина априори должен обеспечивать семью, а 39% в целом допускают обратное, но в своей паре подобного не желают. Лишь 5% готовы приносить в семью больше избранника, а 3% и так являются главными добытчиками.

Имея патриархальные взгляды на содержание семьи, дамы оказались довольно современны в вопросах домашних обязанностей. Так, большинство допускают, чтобы в отпуск по уходу за ребенком отправился мужчина (61%), а еще 2% были бы даже рады, если бы сильный пол чаще пользовался правом взять декрет.

Как в целом в отношениях, в интимной жизни современных пар также преобладает партнерство (42%). Четверть респонденток указали на доминирование мужчины (25%), а 17% – что в основном инициатива в сексе исходит от них. При этом 14% всех опрошенных хотелось бы, чтобы избранник проявлял больше активности в сексе.

Исследование проводилось с 11 по 24 февраля 2019 г. в формате анкетирования посетительниц тренинг-центров "СЕКС.РФ" в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. В опросе приняли участие 344 респондентки – женщины старше 18 лет, ведущие половую жизнь.