Скрипалей спрятали за пределами Британии

Действия Лондона в деле Скрипалей направлены на то, чтобы поддерживать в британском обществе манию "русской угрозы". В российском посольстве в Великобритании считают, что бывшего агента и его дочь давно нет на территории страны.

Сергей и Юлия Скрипаль, отравленные в Солсбери в марте прошлого года, вывезены за пределы Великобритании. В посольстве России прокомментировали "сожаления" Лондона по поводу того, что экс-полковник ГРУ не может посетить могилу своей жены, а также информацию британских СМИ о том, что представители Минобороны страны возложили цветы на эту могилу.

"Утверждения о невозможности организовать для Скрипалей личное посещение могилы и звучащие сожаления по этому поводу выглядят исключительно лицемерно. Такое заочное возложение цветов наглядно подтверждает, что Скрипали... находятся под полным контролем британских спецслужб, а возможно – уже и вывезены из Великобритании", – говорится в заявлении посольства.

Как ранее заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Лондон решил отметить годовщину отравления Скрипалей очередной волной фейков. Она предупредила, что Москва будет до последнего добиваться информации о том, что на самом деле случилось со Скрипалями, и ведет свое собственное расследование.

Международного шпиона Сергея Скрипаля вместе с дочерью Юлией отравили в Солсбери 4 марта 2018 года. Лондон сразу же заявил, что было использовано вещество российского производства под названием "Новичок", обвинил во всем Москву и ввел санкции. Позже санкции по делу Скрипалей поддержали другие западные страны, в том числе США, напоминает "Комсомольская правда".