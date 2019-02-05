Потерявшей глаз художнице устроили безумную травлю

Популярная художница Наталья С. после перенесенных инсультов лишилась глаза. Некоторые клиенты, узнав о несчастье женщины, заявили, что не хотят держать дома картины "увечного" мастера.

Откровениями "заботливых" клиенток Наталья имела неосторожность поделиться с подписчиками. Это вылилось в настоящую травлю – причем не только неадекватной заказчицы, но и самой художницы.

Наталья с мужем переехала в Петербург с Алтайского края. Молодой художник-иллюстратор пишет картины по дереву, расписывает предметы интерьера и проводит онлайн-курсы живописи. Но два года назад врачи диагностировали у Натальи рак, затем девушка перенесла два микроинсульта. Ей парализовало кисть руки, а один глаз пришлось удалить – Наталье поставили имплант.

Вскоре после этого одна из клиенток заявила художнице, что "уродство" Натальи и "злоба на нормальных людей" через картины могут повлиять на ее семью. Заказчица уверена, что художница, получив травму, озлобилась на весь мир и завидует "нормальным" людям.

История попала в Twitter, где получила бурное развитие. Одни пользователи резко осудили поведение бестактной клиентки. А особо активные нашли аккаунты заказчицы в соцсетях и начали травлю. Однако комментаторы, желая отомстить, перегнули палку: они стали преследовать всех подписчиц с фамилией Власова – ведь имени клиентки Наталья не указала, передает телеканал "360".

В итоге досталось и самой художнице: ей пришло около 50 оскорбительных сообщений. Наталья в результате удалила свою страничку в Instagram и отказывается комментировать ситуацию для прессы.