Боевики ИГ остаются угрозой для Сирии
Командование Вооруженных сил США в Сирии не торопится выполнять приказ президента Трампа о выводе американских войск с территории арабской республики. Глава центрального командования генерал Джозеф Вотел заявил в эфире телеканала CNN, что говорить о полном разгроме ИГ (деятельность террористической организации на территории России запрещена) пока рано.
Президент России Владимир Путин в декабре 2017 года заявил о полном разгроме боевиков в Сирии, однако тогда же российский лидер отметил, что некоторые очаги террористической активности там все же сохраняются.
Полному уничтожению боевиков со стороны Кремля и Дамаска препятствовало то, что Соединенные Штаты оккупировали часть территории Сирии с целью получить контроль над нефтегазовыми месторождениями на восточном берегу Евфрата, в чем уверены сами сирийцы.
Борьба с террористами имитировалась американцами лишь ради выгодной картинки в СМИ, в то время как сами боевики являлись членами курдских отрядов "Сирийских демократических сил". Во время подготовки наступления сирийской армии 7 февраля 2018 года радикальные исламисты атаковали один из отрядов народного ополчения. Один из сирийских военных рассказал, что наступление продолжалось до тех пор, пока не дошли до точки соприкосновения, в этот момент авиация коалиции под эгидой США начала наносить удары с применением самолетов и вертолетов.
Перевод фильма был опубликован информационным агентством News Front. Документальная лента подготовлена по заказу одной из британских телекомпаний, которая впоследствии отказалась брать фильм в эфир.
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