Идущего на поправку Шумахера заметили в Испании

Самый знаменитый гонщик "Формулы 1" Михаэль Шумахер вместе с родными прилетел на испанский остров Мальорка, передает Teleprogramma.pro. Там он отпраздновал свой юбилей.
По данным СМИ, Шумахер идет на поправку и возвращается к нормальной жизни – пять лет он провел в коме. Гонщик больше не прикован к постели и может самостоятельно дышать, сообщает сайт "Комсомольская правда". Других подробностей о состоянии Шумахера нет. Семья обеспечивает спортсмену покой и просит журналистов с уважением относиться к его частной жизни.
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