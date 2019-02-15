На Украине арестовали подозреваемого в убийстве советника мэра Херсона

Шевченковский суд Киева арестовал на 17 суток главу Херсонского областного совета Владислава Мангера по подозрению в организации убийства советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк, передает RT. Он имеет право внести залог в размере 2,5 миллиона гривен, что составляет чуть больше шести миллионов рублей. Защита чиновника заявила о намерении обжаловать решение суда.
Нападение на Екатерину Гандзюк произошло 31 июля 2018 года. Ее облили кислотой. 4 ноября она скончалась в больнице. В декабре 2018 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие уже установило заказчиков и организаторов убийства чиновницы.
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