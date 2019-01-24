"Наши в Солсбери": вышла игра о приключениях "отравителей Скрипалей"
Лондон возмущен "русским юмором": по мнению британских СМИ, история с "новичком" и отравлением Скрипалей – не повод для насмешек. Издание Telegraph напомнило читателям всю историю в Солсбери и нашло юмор создателей игры неуместным. Однако производители игры уверяют, что их цель – проложить мост между Россией и негодующим Западом.
Пошаговая стратегия повторяет предполагаемый маршрут двух россиян, которых считают отравителями экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Петров и Боширов, известные своим нашумевшим интервью телеканалу RT, изображены карикатурно. Оба прячутся под маскировкой: у одного фальшивые усы, шляпа и трубка, у другого – очки с накладным носом и искусственная борода.
По игровой доске предполагается ходить парами и изучать достопримечательности Европы. В их числе Париж, Амстердам и Женева. Кульминация игры – в Солсбери. Здесь вниманию игроков предлагается знаменитый "Солсберецкий шпиль" – так назвали "отравители Скрипалей" Петров и Боширов шпиль Солсберийского собора.
По замыслу создателей, "отравители Скрипалей" и другие наши соотечественники гуляют свободно по Европе и изучают достопримечательности. В игре нужно ходить парами и зарабатывать минимальное количество штрафных очков. По словам представителя производителя игры – компании "Игроленд", главная идея новинки – юмористический ответ нашим западным соседям, раздувшим "дело Скрипалей", передает "Экспресс-газета".
Поклонники посчитали снимок балерины перебором
Певицу осудили за чрезмерную сексуальность
Появились призывы бойкотировать знаменитость
Реакция очень нервная