Соловьев довел до инфаркта русофоба-скандалиста
Известный российский телеведущий выложил видеохронику события в соцсетях. Во время передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" Ковтун назвал министра энергетики России Александра Новака "предателем номер один" и потребовал занести его в соответствующие списки. Соловьев в ответ гарантировал Ковтуну, что к нему будет иск от министра и политолог "сядет за клевету".
На размещенном Соловьевым видео мужчина в форме идет по коридорам телестудии и подходит к Ковтуну в гримерке. "Вам повесточка", – говорит посыльный, вручая украинскому политологу конверт.
"Чуть не довели Ковтуна до инфаркта. Разыграли, но и реальный иск может ему прилететь", – подписал ролик Владимир Соловьев. Судя по реакции Ковтуна на видео, розыгрыш Соловьева он быстро раскрыл – тем не менее в первый момент политолог был взволнован.
Напомним, телеведущий Владимир Соловьев встал на сторону спикера МИД Марии Захаровой в ее споре с главой "Роснано" Анатолием Чубайсом. Журналист восхитился высказываниями пресс-секретаря внешнеполитического ведомства. Соловьев остался доволен тем, как Захарова ответила Чубайсу на слова о "бедной России". "Припечатала так припечатала", – заявил телеведущий.
Скандал начался после выступления главы "Роснано" на Гайдаровском форуме, где он назвал Россию одним из наиболее энергорасточительных государств мира. Владимир Соловьев, комментируя это высказывание, заявил, что глава "Роснано" ничего не понимает, подчеркнув, что жители России потребляют меньше ресурсов, чем представители других стран. Позже в заочную дискуссию Чубайса и Соловьева вступила официальный представитель МИД Мария Захарова.
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