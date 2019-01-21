Дворовые аргументы: Чубайс лихо прошелся по Захаровой
Официальный представитель МИД поинтересовалась у Чубайса, почему значительная часть населения страны живет бедно. "Хотелось бы узнать у человека, десятилетиями являвшегося членом правительства и топ-менеджером ключевых направлений отечественной экономики и промышленности, поподробнее", – написала Захарова у себя в Facebook, завершив пост фразой: "Жду ответа, как ваучер члена кабинета".
Чубайс не заставил себя долго ждать и разразился пространным ответом. Глава "Роснано" и бывший правительственный чиновник напомнил, что в 1991 году, когда он с командой Егора Гайдара начал реформировать экономику, средняя зарплата была около 12 долларов в месяц, магазины стояли пустыми, частнопредпринимательская деятельность была преступлением, годовое падение экономики приближалось к 12%, а реальная инфляция была более 100%.
Затем он традиционно похвалил команду младореформаторов, которая создала рыночную экономику, возродила частную собственность и построила систему государственной власти. "Мне, уважаемая Мария Владимировна, довелось работать в четырех или пяти составах правительства, но ни в одном из них не было принято оскорблять и призывать к ответу предшественников. Также не было принято срываться на популистскую риторику и заменять серьезный разговор дворовыми аргументами", – обратился к Захаровой Чубайс.
Напомним, скандал начался после выступления главы "Роснано" на Гайдаровском форуме, где он назвал Россию одним из наиболее энергорасточительных государств мира. За это Чубайса сначала раскритиковал телеведущий Владимир Соловьев, который заявил, что глава "Роснано" ничего не понимает, подчеркнув, что жители России потребляют меньше ресурсов, чем представители других стран.
Чубайс ответил, что Соловьев перепутал статистические показатели, предложил ему обтереться и подучить матчасть. Оказалось, что ведущий перепутал показатели электровооруженности и энергоемкости. После этого в заочную дискуссию вступила официальный представитель МИД Мария Захарова.
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