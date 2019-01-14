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Общество

Ведущий Соловьев предсказал распад России из-за Курил

Владимир Соловьев. Фото: www.globallookpress.com
Ситуация вокруг Курильских островов обеспокоила известного телеведущего Владимира Соловьева. Если Россия покажет слабость в этом вопросе, возможен распад страны, считает журналист.
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Свои опасения журналист озвучил в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым". Его гостьей была официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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"Так какова будет судьба островов? Потому что ведь говорят: не дай Бог отдадим сейчас эти два острова, потом они потребуют часть Сахалина, потом отдадим Калининград. Так и России не будет!" – обратился Соловьев к представителю МИДа.

Захарова оснований для беспокойства не видит. Заявления некоторых представителей японского истеблишмента, а также российской оппозиции дипломат назвала спекуляциями.

"Все эти спекуляции – в ту же корзину относительно дестабилизации информационной обстановки, вбросов, так называемой информационной агрессии, информационной войны. Это все из этой же истории", – уверена Захарова.

На днях Владимир Соловьев выразил надежду, что "либеральная истерика" по поводу возможной передачи Курильских островов Японии прекратится. Надежда телеведущего была основана на заявлении российского внешнеполитического ведомства, в котором подчеркивалось: мирный договор с Токио может быть заключен только в том случае, если там признают итоги Второй мировой войны, включая суверенитет России над южными Курильскими островами.

Россия и Япония несколько десятилетий ведут консультации по поводу выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Главным спорным вопросом, о котором и упомянул Соловьевостается принадлежность южной части Курил. Первый раунд российско-японских переговоров по проблеме заключения мирного договора начнется в Москве 14 января. Страны будут представлять главы МИД Сергей Лавров и Таро Коно.

Автор: Андрей Евлампиев14 января 2019, 13:57
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