Соловьев пришел в восторг от унижения Чубайса
Соловьев остался доволен тем, как Захарова ответила Чубайсу на слова о "бедной России". "Мария Захарова о Чубайсе. Припечатала так припечатала", — заявил телеведущий.
В ходе недавнего Гайдаровского форума глава "Роснано", бывший министр финансов Анатолий Чубайс назвал Россию бедной и заявил, что электроэнергия в стране тратится неэффективно. Политик предложил два способа решения проблемы, один из которых – повышение тарифов для населения.
Слова Чубайса вызвали резкую реакцию у части общественности. Телеведущий Владимир Соловьев упрекнул главу "Роснано" в незнании ситуации и привел собственные статистические данные о потреблении энергии в разных странах.
В дискуссию включилась и спикер Министерства иностранных дел Мария Захарова. Она поинтересовалась у Чубайса, что тот сделал для уменьшения числа бедных россиян. "Он десятилетиями являлся членом правительства и топ-менеджером ключевых направлений отечественной экономики и промышленности", – напомнила представитель внешнеполитического ведомства.
Подвергла критике Захарова и слова главы "Роснано" о "бедной России". Нашу страну она назвала "богатейшей".
Ответ Чубайса не заставил себя ждать. На своей странице в Facebook бывший министр финансов заявил, что 15 лет назад, когда Захарова делала первые шаги по карьерной лестнице на госслужбе, экономика в стране роста, а инфляция была низкой. Этого удалось добиться в том числе благодаря созданию рыночной экономики и возрождению частной собственности, написал Чубайс.
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