В российских магазинах заканчивается поваренная соль

С 2019 года в российских магазинах вместо поваренной соли будет продаваться пищевая. В силу вступил ГОСТ, который призван изменить привычное наименование.
Эксперты объяснили нововведение, передает телеканал "360". Теперь вместо не совсем корректного наименования "поваренная", применяемого по традиции для всех видов соли, пишет НСН, в России на упаковках продукции будет написано: "Соль пищевая".
Производители заверили, что изменение наименования не повлечет за собой повышения цены. Дизайн упаковки изменится незначительно, сообщает RT.
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