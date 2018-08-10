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Общество

В движении поездов в Москве произошел сбой

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Ранним утром 10 августа на перегоне Москва – Бутырская Савелоского направления Московской железной дороги электричка совершила экстренное торможение, чтобы предотвратить наезд, передает сетевое издание m24.ru. В результате произошло повреждение провода контактной сети. Движение поездов, в том числе "Аэроэкспресса" до аэропорта Шереметьево, было приостановлено на участке Москва – Бескудниково. На место отправлена бригада ремонтников. Специалисты прикладывают все усилия, чтобы восстановить движение в кратчайшие сроки.

10 августа 2018, 08:39

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