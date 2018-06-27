Популярный ведущий погиб после мистического ритуала смерти
Действие происходило во время съемок 11-го сезона шоу о путешествиях в Бутане. О том, как все было, рассказал режиссер Даррен Аронофски, который стал гостем этого эпизода.
По словам режиссера, вместе с Бурденом они побывали на месте паломничества бутанцев – озере Огня. Согласно легенде, монах рассказал людям, что там спрятаны сокровища, но ему не поверили. Тот бросился в воду с лампой, а когда вынырнул, в руках у него были сокровища.
"Теперь кажется ироничным, что в последний день съемок мы совершили бутанский ритуал смерти. Мы обсуждали судьбу страны, судьбу мира", – приводит слова Аронофски CNN. По словам режиссера, Бурден выглядел как человек, влюбленный в жизнь.
После поездки ведущий покончил жизнь самоубийством. Причиной могла стать измена, которую совершила его возлюбленная, актриса Азия Ардженто, сообщает TMZ.
Помимо того, что Бурден являлся знаменитым ведущим, он считался одним из самых авторитетных поваров в мире. Мужчина получил множество наград.
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