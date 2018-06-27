Популярный ведущий погиб после мистического ритуала смерти

Телеведущего CNN, 61-летнего Энтони Бурдена 8 июня нашли мертвым в номере отеля во Франции, где он работал над новым сезоном проекта "Неизведанные края". Незадолго до этого он принял участие в мистическом ритуале.

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