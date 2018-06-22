Число несчастных случаев на стройках Москвы резко сократилось
Как рассказал чиновник по итогам конференции
"Взаимодействие строительного комплекса города Москвы и саморегулируемого
сообщества", в прошлом году на долю строительных организаций приходилось около
40% всех несчастных случаев. "На данный момент этот показатель не
превышает 15%", – отметил он.
По словам Сергея Сущенко, наблюдаемый тренд объясняется тем, что столичные власти вместе с Мосгосстройнадзором и саморегулируемыми организациями (СРО) с апреля этого года стали вести совместную работу по профилактике несчастных случаев. В частности, подрядчиков информируют о необходимости следовать всем предписаниям надзорных органов и СРО.
Также в рамках работы по снижению уровня травматизма на объектах столичные власти внедрили план мероприятий, позволяющий улучшить ситуацию с безопасностью. "Наша совместная задача – снизить до минимума травматизм на строительных площадках города", – подчеркнул Сущенко, отметив, что особенно это важно в свете того, что в городе реализуется программа реновации.
В свою очередь зампред столичного комитета Мосгосстройнадзора Анатолий Кравчук сообщил, что за прошедший период 2018 года на городских стройках зафиксировано примерно три десятка несчастных случаев. В рамках своей работы, подчеркнул он, сотрудники ведомства принимают все меры по предотвращению и устранению нарушений на строительном производстве (в том числе, касающихся охраны труда и безопасности).
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