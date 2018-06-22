Число несчастных случаев на стройках Москвы резко сократилось

С начала текущего года в столице отмечается значительное снижение количества несчастных случаев на строительных объектах, сообщил первый замглавы Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Сущенко. По его словам, число случаев получения травм сократилось в разы.



Как рассказал чиновник по итогам конференции "Взаимодействие строительного комплекса города Москвы и саморегулируемого сообщества", в прошлом году на долю строительных организаций приходилось около 40% всех несчастных случаев. "На данный момент этот показатель не превышает 15%", – отметил он.



По словам Сергея Сущенко, наблюдаемый тренд объясняется тем, что столичные власти вместе с Мосгосстройнадзором и саморегулируемыми организациями (СРО) с апреля этого года стали вести совместную работу по профилактике несчастных случаев. В частности, подрядчиков информируют о необходимости следовать всем предписаниям надзорных органов и СРО.

Также в рамках работы по снижению уровня травматизма на объектах столичные власти внедрили план мероприятий, позволяющий улучшить ситуацию с безопасностью. "Наша совместная задача – снизить до минимума травматизм на строительных площадках города", – подчеркнул Сущенко, отметив, что особенно это важно в свете того, что в городе реализуется программа реновации.

В свою очередь зампред столичного комитета Мосгосстройнадзора Анатолий Кравчук сообщил, что за прошедший период 2018 года на городских стройках зафиксировано примерно три десятка несчастных случаев. В рамках своей работы, подчеркнул он, сотрудники ведомства принимают все меры по предотвращению и устранению нарушений на строительном производстве (в том числе, касающихся охраны труда и безопасности).