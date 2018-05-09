Путин взбудоражил трогательной речью на Параде Победы

Владимир Путин выступил с речью перед началом Парада Победы в Москве. Пришедшие на Красную площадь ветераны прослезились от слов, сказанных Верховным главнокомандующим.

На кадрах трансляции парада было видно, с каким вниманием ветераны слушали речь президента. На глазах у некоторых были видны слезы, один из ветеранов даже снял фуражку и несколько минут держал ее в руках.

В начале своей речи Путин заявил, что подвиг советского народа, спасшего мир от рабства и Холокоста, пытаются перечеркнуть, но Россия не позволит этого сделать. "Наш долг – хранить память о доблести воинов, отдавших свои жизни ради жизни других", – сказал президент.

В России понимают серьезность угроз, стоящих перед миром, война – вызов самой жизни, продолжил глава государства. "Мы помним о трагедиях двух мировых войн из уроков истории. Они не дают нам ослепнуть, за новыми угрозами проступают все те же старые уродливые черты, эгоизм и нетерпимость, агрессивный национализм и претензии на исключительность", – сказал Путин.

Очень сильная речь Путина. Ветеран даже фуражку снял, слезы на глазах. Вечный пример для всех поколений, спасибо, ветераны! pic.twitter.com/gPVlE7sxb0 — Тревор Колби (@trevor_kolby) 9 мая 2018 г.

Верховный главнокомандующий напомнил, что Россия открыта к диалогу для обеспечения стабильности и безопасности в мире.

Россия открыта к диалогу по всем вопросам обеспечения глобальной безопасности, готова к конструктивному, равноправному партнерству ради согласия, спокойствия и прогресса на планете.

Президент объявил Минуту молчания в память всех погибших в годы Великой Отечественной войны, а затем дал старт Параду Победы. В нем приняли участие 13 тысяч человек, 159 единиц военной техники и 75 воздушных судов.

Впервые в параде участвовали новейшие боевые машины поддержки танков "Терминатор", роботы "Уран-6" и "Уран-9", беспилотники "Корсар" и "Катран", а также пара истребителей-перехватчиков МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" для преодоления противоракетной обороны.

На трибуне для почетных гостей присутствовали ветераны войны, российские политики, а также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сербии Александр Вучич.



