Наказание костерившего Россию на Первом канале поляка вызвало восторг

Сетевая общественность одобряет меры, принятые по отношению к польскому журналисту, отметившемуся русофобскими высказываниями в эфире федеральных каналов. Верным считают решение о выдворении Томаша Мацейчука из России и в Совете Федерации.

Мацейчук – даже не журналист, а самозванец. Это выяснила комиссия Совфеда по информационной политике, сообщил сенатор Алексей Пушков.

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"Скандалисту и русофобу Мацейчуку запрещен въезд в Россию до 2048 года. Верное решение. И он не "польский журналист", а просто самозванец", – заявил сенатор. Пушков пояснил: как выяснила сенатская комиссия, у Мацейчука не было аккредитации МИДа и он не работал ни на одно СМИ, следовательно, журналистом считаться не может.

Мацейчук был частым гостем политических ток-шоу на российских телеканалах – в частности, Первом и НТВ. Крупный скандал с его участием разразился в апреле 2017 года, когда он заявил в эфире НТВ, что считает дедов всех присутствующих "красными фашистами". Это спровоцировало драку с российским политологом Русланом Осташко. На программе их разняли, однако позже Осташко и Мацейчук провели настоящий боксерский поединок, в котором россиянин одержал победу по очкам.

Ранее Мацейчука задерживали по подозрению в экстремизме. В его квартире были найдены предметы с националистической символикой. На него был заведен протокол по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

Позже выяснилось, что гражданин Польши находился в России незаконно. За это предусмотрен штраф, а в некоторых случаях выдворение из страны. Мацейчуку запретили въезд в Россию сроком на 30 лет, пишет РИА Новости.

Скандалисту и русофобу Т.Мацейчуку запрещен въезд в Россию до 2048 года. Верное решение. И он не "польский журналист", а просто самозванец. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 2 мая 2018 г.

Пользователи соцсетей с восторгом восприняли это известие. "А почему бы их всех не проверить? Уверен, половина этих клоунов-русофобов на нашем ТВ – проходимцы и самозванцы", – пишет один из них.

А почему бы всех их не проверить? Уверен, половина этих клоунов-русофобов на нашем ТВ, проходимцы и самозванцы.. — Гролль Владимир (@GrollV) 2 мая 2018 г.

Другие возмущаются, требуя более сурового наказания. "Очень печально, что этого раньше не замечали, получается у нас любая мразь может выступать, поливать г*** всю страну, а ему за это максимум въезд запрещают, компетентные органы не работают (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – не сдерживает эмоций сетевой активист.

Очень печально,что этого раньше не замечали,получается у нас любая мразь может выступать,поливать говном всю страну,а ему за это максимум въезд запрещают ,компетентные органы не работают — Andrew andreew (@Andrew7792) 3 мая 2018 г.

"Долго "телились", одних фоток было достаточно, чтобы понять, что это за мразь", – подводят итог пользователи.