На Москву надвигается резкое похолодание

В столице 10 апреля резко похолодает. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, ухудшение метеоусловий будет кратковременным, передает сетевое издание m24.ru.
Днем во вторник воздух прогреется до 17-19 градусов, однако ночью столбики термометров упадут до +2...+4. В среду, 11 апреля, утром местами возможны кратковременные осадки, днем будет солнечно при температуре +7...+9.
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