Лента для багажа унесла пассажирку Шереметьево в техническую зону

Необычный случай произошел в аэропорту Шереметьево 19 апреля. Прилетевшая из Белграда женщина потеряла равновесие, пытаясь взять транспортировочный бокс с собачкой, и упала на ленту для выдачи багажа. В результате она уехала в техническую зону, передает сетевое издание m24.ru.

Ранее сообщалось, что пассажирка намеренно отправилась кататься на ленте, чтобы отыскать своего питомца. Женщину привлекли к административной ответственности по статье "Повреждение имущества на транспортных средствах общего пользования".