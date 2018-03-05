Двум вузам в Москве и Петербурге запретили принимать студентов

Рособрнадзор запретил прием студентов в Московский государственный гуманитарно-экономический университет и частный Институт телевидения, бизнеса и дизайна (Санкт-Петербург). В работе учебных заведений были выявлены нарушения.

"По результатам проверок вузам были вынесены некоторые предписания, которые не были устранены в положенные сроки", – отметили в пресс-службе ведомства. Учебные заведения продолжат работу в обычном режиме, но некоторое время не смогут зачислять новых студентов, передает сайт "Комсомольская правда".

