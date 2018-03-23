Учитель случайно выложил интимное видео со школьницей

В Китае учитель физики перепутал настройки конфиденциальности в соцсетях и поделился своим интимным видео с участием школьницы. В результате 47-летний педагог, названный только по фамилии – Цзя, лишился работы и находится под следствием.

На кадрах мужчина целуется с ученицей, которая сидит у него на коленях. Заливая видео на сайт Цзя запутался в настройках и вместо отметки о видимости "Только я" поставил "Все друзья". Позже он конечно удалил видео, но съемку уже успели посмотреть сотни людей, в том числе и руководство школы в провинции Шэньси, которую, кстати, посещает девушка с хоум-съемки.

Педагог несколько месяцев давал индивидуальные уроки барышне. Родители платили ему 11 фунтов в час. После того как стало известно о запретных отношениях, мужчину обязали вернуть все деньги, которые были ему выплачены, – 223 фунтов.

Напомним, в Санкт-Петербурге преподаватель одного из учебных заведений Юрий Бондаренко был обвинен в растлении 15-летней девочки. По версии следствия, дирижер несколько лет встречался с малолетней ученицей втайне от своей супруги и родителей девочки. Роман завершился беременностью и абортом. На допросах артист признал свою вину, но всеми силами пытался не дать делу ход: не являлся по повесткам в суд, ссылаясь на слабое здоровье.

Бондаренко воспользовался примечанием к статье "Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенное лицом, достигшим 18-летнего возраста", которое гласит, что обвиняемый может быть освобожден от ответственности в связи со вступлением в брак с потерпевшей. К тому моменту жертве уже исполнилось 18 лет.

Из-за оттягивания судебного процесса Бондаренко удалось дождаться совершеннолетия своей жертвы и воспользоваться примечанием к уголовной статье, которая позволила ему жениться на потерпевшей и тем самым избежать тюремного срока. Официально Бондаренко уволился из лицея по собственному желанию.