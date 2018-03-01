Назначена дата начала третьей мировой
За период с 1823 года, когда началась французская интервенция в Испанию, по 2003-й (американское вторжение в Ирак) в мире произошло в общей сложности 95 значимых вооруженных столкновений между государствами. Человечество в этом плане не образумилось даже после победы над фашизмом, уверен американский математик Аарон Клаузет.
Исследователи обработали исторические данные статистическими методами. Исходя из количества погибших солдат Клаузет разделил войны на локальные и большие. Крупным столкновением считались боевые действия, в ходе которых погибло больше 26 625 военнослужащих.
Математик отмечает, что в статистическом смысле долгий мир просто уравновешивает ситуацию после всплеска агрессии, в которое человечество впало в "эпоху великого насилия". "Просто на фоне того безумия нынешним мясникам нужно очень постараться, чтобы впечатлить человечество. В целом уровень агрессии за последние 100 лет не сильно изменился", – считает Клаузет.
The picture that perfectly represents the big deception of our times.#Russophobia #WWIII pic.twitter.com/PRZgHgpG5R— Enrico Ivanov ☦ (@Russ_Warrior) 26 февраля 2018 г.
После окончания Второй мировой войны число серьезных военных конфликтов серьезно сократилось. С 1945 года таких насчитали всего пять и периодичность составила 12,8 года. По выкладкам, разрыв между Второй и третьей мировыми войнами может составлять 205 лет, пишет Pravda.ru со ссылкой на Science Advances.
Dni.Ru писали о предсказании известного экстрасенса о том, что угроза кровопролитной войны нависла над Европой. Начнется она в том случае, если Евросоюз вмешается в конфликт в Донбассе и поддержит украинскую армию. Государства ЕС серьезно пострадают в этом противостоянии.
Победитель седьмого сезона телепроекта "Битва экстрасенсов" Алексей Похабов уверен: европейцев спровоцируют на конфликт украинские националисты. Это приведет к обострению ситуации, а в итоге – к войне.
Такого развития событий, по мнению Похабова, Европа сможет избежать, если не поддастся на провокации. А точку в военном противостоянии на украинском юго-востоке можно будет поставить только после реализации минских соглашений.
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