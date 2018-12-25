Первый канал нажил большие проблемы
Два иска к Первому каналу – на 89 и 73 миллиона рублей – подал телецентр "Останкино". Это только долги за июль 2018 года – как поясняют источники, знакомые с ситуацией, чтобы "обозначить претензии".
В целом же Первый и его подрядчики задолжали телецентру более миллиарда рублей, передает телеканал "360". "Это ставит под угрозу работу телецентра, отвечающего за эфир и производство не только "Первого", но и более ста телекомпаний", – приводит "Коммерсант" слова представителя телецентра Дениса Назарова.
По данным издания,канал испытывает финансовые трудности с 2014 года. По подсчетам аналитиков, для стабилизации состояния Первому необходима поддержка в размере 6,5 миллиарда рублей в 2018-2021 годах и по 5 миллиардов рублей в 2022-2025 годах.
В октябре этого года "Останкино" подало 11 исков почти на 63 миллиона рублей к главному подрядчику Первого канала – группе "Красный квадрат" Аркадия Ротенберга. Суд удовлетворил самый крупный из них, на 39,9 миллиона.
Отмечается, что Первый канал должен за услуги телепроизводства, передачу сигнала, аренду помещений и оборудования. телеканал копит долги с лета 2018 года.
Представители Первого канала на запросы журналистов пока не отвечают. Подрядчик Первого – "Красный квадрат" – от комментариев также отказывается.
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