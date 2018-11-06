В России закроют больше половины магазинов с алкоголем

В рамках проекта "Укрепление общественного здоровья" планируется ввести лимит на магазины с алкоголем и табаком в зависимости от численности населения региона и его площади. На 100 тысяч человек, согласно плану, должно приходиться порядка 50 таких торговых точек. Сейчас эта цифра составляет 120 на 100 тысяч человек. Таким образом, по всей стране произойдет сокращение подобного рода магазинов больше чем в два раза, сообщает портал "Реальное время".