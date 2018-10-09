Россию признали одной из самых популярных туристических стран

Россия попала в рейтинг стран, интересных для жителей Китая с точки зрения туризма. Информация основана на анализе направлений во время так называемой золотой недели.
Самыми интересными зрелищами для китайцев остаются балет "Лебединое озеро" в Северной столице России, а также шоу фламенко в Барселоне, "Шоу танцующей воды" в Макао и мюзикл "Призрак оперы" в Лондоне, передает телеканал "360".
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