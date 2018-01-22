Россиян начнут женить без их ведома

Незарегистрированные отношения мужчины и женщины могут приравнять к официальному браку. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

Уравнять сожительство и официальный брак предлагает сенатор Антон Беляков. Соответствующий законопроект может внести изменения в Семейный кодекс России, прописав в нем понятие "фактические брачные отношения".

В документе говорится о том, что такие отношения – это "не зарегистрированный в установленном порядке союз мужчины и женщины, проживающих совместно и ведущих общее хозяйство". Признаками фактических брачных отношений будет совместное проживание в течение пяти лет, либо проживание в течение двух лет и наличие общего ребенка (детей). Также оба партнера должны достичь брачного возраста, не состоять в другом браке и не являться близкими родственниками.

"Как показали недавние опросы, россияне даже не разделяют понятия брака незарегистрированного и брака официального. Однако с точки зрения закона так называемое сожительство не признается и не порождает никаких юридических последствий, что ставит членов подобного союза в весьма уязвимое положение", — цитирует автора инициативы ТАСС.

Антон Беляков добавил, что фактические брачные отношения должны признаваться государством и давать парам определенную защиту. Сенатор привел в пример действующее законодательство в Швеции, Нидерландах, Норвегии и ряде других европейских стран.