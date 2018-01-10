Москва побила полуторавековой рекорд по осадкам

В ушедшем году погода в Москве установила рекорд. За 365 дней выпало невероятное количество осадков.

"В 2017 году годовая сумма осадков, выпавших в Москве (на станции ВДНХ), составила 901,6 миллиметра. Это стало рекордом за почти 140-летний период инструментальных наблюдений", – сообщили синоптики. Ожидается, что в 2018-м дождей и снегопадов будет значительно меньше: всего 691 миллиметр, передает сетевое издание m24.ru со ссылкой на "Метеоновости".

