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Общество

Страшные последствия просмотра порно

Фото: GLOBAL LOOK press/Rolf W. Hapke
Оказывается, молодым любителям фильмов для взрослых есть о чем беспокоиться. Ученые заявили о том, что просмотр клубнички может привести к так называемой порноиндуцированной эректильной дисфункции.

Продолжение: Названо лучшее время для женского оргазма
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Несмотря на то что многие специалисты все еще сомневаются в том, что фильмы для взрослых могут приводить к импотенции, все больше научных работ доказывают обратное. Впервые о порноиндуцированной эректильной дисфункции (PIED) заговорил профессор Абрахам Мордженталер из Медицинской школы Гарварда.

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На данный момент многие молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет жалуются на импотенцию, появившуюся после длительного увлечения клубничкой. В частности, это заставляет их искать информацию на сайтах посвященных этой проблеме. Каждый из них ежемесячно посещает около десяти тысяч пользователей, пишет Rolling Stone. 

По словам сексопатолога Ванессы Марин, в последние два-три года наблюдается рост эректильной дисфункции среди молодых мужчин, хотя ранее это заболевание было характерно для людей старшего возраста. Более того, проблемы есть даже у 15-летних подростков. "Многие из них просто не могут ничего сделать с обнаженной девушкой", – комментирует эксперт. 

К аналогичным выводам пришел и уролог Мэтью Кристман из Военно-морского центра в Сан-Диего. Он опросил 312 мужчин в возрасте от 20 до 40 лет: 3,4% из них признались в том, что предпочитают мастурбацию во время порно, а не секс с реальной женщиной. Остальные респонденты также отметили то, что просмотр фильмов для взрослых приводит к тому, что во время полового акта им трудно достичь сексуального возбуждения.

Автор: Рудольф Великолепный25 сентября 2017, 09:10

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