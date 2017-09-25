Страшные последствия просмотра порно

Оказывается, молодым любителям фильмов для взрослых есть о чем беспокоиться. Ученые заявили о том, что просмотр клубнички может привести к так называемой порноиндуцированной эректильной дисфункции.

Несмотря на то что многие специалисты все еще сомневаются в том, что фильмы для взрослых могут приводить к импотенции, все больше научных работ доказывают обратное. Впервые о порноиндуцированной эректильной дисфункции (PIED) заговорил профессор Абрахам Мордженталер из Медицинской школы Гарварда.

На данный момент многие молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет жалуются на импотенцию, появившуюся после длительного увлечения клубничкой. В частности, это заставляет их искать информацию на сайтах посвященных этой проблеме. Каждый из них ежемесячно посещает около десяти тысяч пользователей, пишет Rolling Stone.

По словам сексопатолога Ванессы Марин, в последние два-три года наблюдается рост эректильной дисфункции среди молодых мужчин, хотя ранее это заболевание было характерно для людей старшего возраста. Более того, проблемы есть даже у 15-летних подростков. "Многие из них просто не могут ничего сделать с обнаженной девушкой", – комментирует эксперт.

К аналогичным выводам пришел и уролог Мэтью Кристман из Военно-морского центра в Сан-Диего. Он опросил 312 мужчин в возрасте от 20 до 40 лет: 3,4% из них признались в том, что предпочитают мастурбацию во время порно, а не секс с реальной женщиной. Остальные респонденты также отметили то, что просмотр фильмов для взрослых приводит к тому, что во время полового акта им трудно достичь сексуального возбуждения.

