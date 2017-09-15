Дроздов раскрыл секрет долголетия самого старого кота

Известный телеведущий и биолог Николай Дроздов рассказал о том, как коту по британскому коту Натмег удалось прожить рекордные 32 года. По словам эксперта, долголетию домашних питомцев часто мешает перекармливание и отрицательная психологическая обстановка в семье.

Как считает Дроздов, британский кот Натмег из Ньюкасла прожил 32 года потому, что умеренно питался. "Есть глупые хозяева, которые перекармливают своих питомцев, и те бедные еле перекатываются на четырех лапках. Наиболее долголетними оказываются животные при хороших генах, здоровом организме, которые живут в здоровой экологической среде, может даже за городом", – цитирует телеведущего НСН.

Дроздов также подчеркнул, что любовь хозяев не менее важна для здоровья животного, чем правильный рацион питания. "Скорее всего, этот кот любил своих хозяев, а они – его. Психологическая обстановка тоже положительно сказывается на продолжительности жизни", – отметил он.

По словам Дроздова, люди также способны жить долго, до 120 лет. В пример он привел известного долгожителя Ширали Муслимова. Ведущий добавил, что по неподтвержденным данным, он прожил 168 лет. "Но для этого надо жить в местности, как горный Азербайджан, пасти баранов и спать на свежем воздухе, а не под крышей в любое время года", – добавил Дроздов.

Ранее стало известно, что самый старый кот в мире скончался в возрасте 32 лет. Животное по кличке Натмег (Мускатный орех) ушло из жизни в ветеринарной клинике от сердечной недостаточности. Его хозяева – Лиз и Иэн Финлэй признались, что убиты горем, так как очень любили пушистого питомца.