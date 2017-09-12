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В Москве сняли мемориальную доску Немцову

прочитано 299 раз

В Москве с дома на Малой Ордынке сняли мемориальную доску политику Борису Немцову, пишет "Газета.ru". О происшествии сообщила активистка Татьяна Тихонович.

"Чтоб руки отсохли", – написала она на своей странице в соцсети Facebook. Судя по всему, табличку сняли члены организации SERB.

12 сентября 2017, 11:07

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