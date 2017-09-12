В Москве сняли мемориальную доску Немцову

В Москве с дома на Малой Ордынке сняли мемориальную доску политику Борису Немцову, пишет "Газета.ru". О происшествии сообщила активистка Татьяна Тихонович.

"Чтоб руки отсохли", – написала она на своей странице в соцсети Facebook. Судя по всему, табличку сняли члены организации SERB.