В Москве сняли мемориальную доску Немцову

В Москве с дома на Малой Ордынке сняли мемориальную доску политику Борису Немцову, пишет "Газета.ru". О происшествии сообщила активистка Татьяна Тихонович.
"Чтоб руки отсохли", – написала она на своей странице в соцсети Facebook. Судя по всему, табличку сняли члены организации SERB.
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