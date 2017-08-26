МЧС предупредило москвичей о надвигающемся шторме

В столице в ближайшие часы ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду. В МЧС горожанам напомнили, что при шторме необходимо обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, укрываться под деревьями категорически запрещено.
Автомобилистам рекомендовано оставить машину в гараже, а при его отсутствии отогнать подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
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