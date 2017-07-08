Саммит G20 Погода в Москве Дело "пьяного" мальчика Эксклюзив Дом-2

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Общество

Девушка перепутала охранника президента с Путиным

Владимир Путин. Фото: Matt Cardy/Gettyimages.ru
На саммите G20 в немецком Гамбурге произошел курьезный случай. Встречающая гостей мероприятия девушка не заметила президента России Владимира Путина, вместо него она поздоровалась с охранником главы государства.
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Об инциденте на G20 в социальной сети Twitter рассказал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. По его словам, девушка вовсе не узнала президента России. "Это Путин был?! Вау!" – цитирует ее работник СМИ.

Автор: Константин Улюкаев8 июля 2017, 12:56

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