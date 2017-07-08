Девушка перепутала охранника президента с Путиным
Об инциденте на G20 в социальной сети Twitter рассказал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. По его словам, девушка вовсе не узнала президента России. "Это Путин был?! Вау!" – цитирует ее работник СМИ.
"Это Путин был?! Вау!": Встречающая гостей G20 девушка не узнала президента России pic.twitter.com/EJoDZNdd0p— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 8 июля 2017 г.
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